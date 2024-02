Serie A Review Show – 13 February 2024

Every goal from Round 24 | Serie A 2023/24

0:00 Goal Collection Round 24

0:06 Alessandro Zanoli (OG), Salernitana-Empoli 0-1

0:35 Shon Weissman, Salernitana-Empoli 1-1

0:54 M’Baye Niang, Salernitana-Empoli 1-2

1:04 Matteo Cancellieri, Salernitana-Empoli 1-3

1:27 Alessandro Deiola (OG), Cagliari-Lazio 0-1

1:51 Ciro Immobile, Cagliari-Lazio 0-2

2:11 Gianluca Gaetano, Cagliari-Lazio 1-2

2:28 Felipe Anderson, Cagliari-Lazio 1-3

2:49 Francesco Acerbi, Roma-Inter 0-1

3:08 Gianluca Mancini, Roma-Inter 1-1

3:27 Stephan El Shaarawy, Roma-Inter 2-1

3:48 Marcus Thuram, Roma-Inter 2-2

4:09 Angelino (OG), Roma-Inter 2-3

4:33 Alessandro Bastoni, Roma-Inter 2-4

5:01 Andrea Pinamonti, Sassuolo-Torino 1-0

5:25 Duvan Zapata, Sassuolo-Torino 1-1

5:45 Andrea Belotti, Fiorentina-Frosinone 1-0

6:09 Jonathan Ikonè, Fiorentina-Frosinone 2-0

6:31 Lucas Martinez Quarta, Fiorentina-Frosinone 3-0

6:50 Nicolas Gonzalez, Fiorentina-Frosinone 4-0

7:06 Luca Mazzitelli, Fiorentina-Frosinone 4-1

7:21 Antonin Barak, Fiorentina-Frosinone 5-1

7:41 Sam Beukema, Bologna-Lecce 1-0

8:01 Riccardo Orsolini, Bologna-Lecce 2-0

8:26 Riccardo Orsolini, Bologna-Lecce 3-0

8:50 Jens Odgaard, Bologna-Lecce 4-0

9:17 Charles De Ketelaere, Genoa-Atalanta 0-1

9:38 Ruslan Malinovsky, Genoa-Atalanta 1-1

9:59 Teun Koopmeiners, Genoa-Atalanta 1-2

10:19 Davide Zappacosta, Genoa-Atalanta 1-3

10:50 El Bilal Toure, Genoa-Atalanta 1-4

11:19 Theo Hernandez, Milan-Napoli 1-0

11:46 Lautaro Giannetti, Juventus-Udinese 0-1

