GOL COPPA ITALIA | Round of 16 | Goal Collection | Coppa Italia Frecciarossa 2023/24

Every goal from the round of 16 | Coppa Italia Frecciarossa 2023/24

0:00 Goal Collection Round of 16

0:06 Matteo Guendozi, Lazio-Genoa 1-0

0:32 Adrian Bernabe, Fiorentina-Parma 0-1

0:57 Ange-Yoan Bonny, Fiorentina-Parma 0-2

1:16 M’Bala Nzola, Fiorentina-Parma 1-2

1:35 Riccardo Sottil, Fiorentina-Parma 2-2

1:51 Enzo Barrenechea, Napoli-Frosinone 0-1

2:08 Giuseppe Caso, Napoli-Frosinone 0-2

2:28 Walid Cheddira, Napoli-Frosinone 0-3

2:41 Abdou Harroui, Napoli-Frosinone 0-4

3:03 Carlos Augusto, Inter-Bologna 1-0

3:22 Sam Beukema, Inter-Bologna 1-1

3:41 Dan Ndoye, Inter-Bologna 1-2

4:06 Luka Jovic, Milan-Cagliari 1-0

4:26 Luka Jovic, Milan-Cagliari 2-0

4:53 Chaka Traore, Milan-Cagliari 3-0

5:21 Paulo Azzi, Milan-Cagliari 3-1

5:41 Rafael Leao, Milan-Cagliari 4-1

6:05 Charles De Ketelaere, Atalanta-Sassuolo 1-0

6:24 Charles De Ketelaere, Atalanta-Sassuolo 2-0

6:47 Aleksey Miranchuk, Atalanta-Sassuolo 3-0

7:13 Daniel Boloca, Atalanta-Sassuolo 3-1

7:37 Frank Tsadjout, Roma-Cremonese 0-1

7:58 Romelu Lukaku, Roma-Cremonese, 1-1

8:23 Paulo Dybala, Roma-Cremonese, 2-1

8:40 Chukwubuikem Ikwuemesi, Juventus-Salernitana 0-1

9:02 Fabio Miretti, Juventus-Salernitana 1-1

9:32 Andre Cambiaso, Juventus-Salernitana 2-1

9:53 Andrea Rugani, Juventus-Salernitana 3-1

10:18 Dylan bronn (OG), Juventus-Salernitana 4-1

10:41 Kenan Yildiz, Juventus-Salernitana 5-1

11:10 Timothy Weah, Juventus-Salernitana 6-1

